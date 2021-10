Pariser Kunstmesse eröffnet: Macron-Büste um 80.000 Euro

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat am Donnerstag in Paris die FIAC eröffnet, Frankreichs größte Messe für zeitgenössische und moderne Kunst. An dem Branchenevent, das neben der Art Basel und der Frieze in London weltweit zu den bedeutendsten Kunstmessen zählt, nehmen über 160 Galerien aus etwa 25 Ländern teil. Im Vorjahr war die Messe pandemiebedingt ausgefallen.