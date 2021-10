Feuerwehr birgt Fahrgäste aus Wiener Hochschaubahn

Vier Fahrgäste einer Hochschaubahn im Wiener Prater hat die Berufsfeuerwehr in der Nacht auf Donnerstag aus luftiger Höhe in Sicherheit gebracht. Das Fahrgeschäft hatte wegen einer Störung aus Sicherheitsgründen gebremst, die Passagiere einer Gondel blieben in rund zwölf Metern Höhe hängen. Der Vorfall ereignete sich gegen 23.00 Uhr und erforderte 35 Einsatzkräfte der Feuerwehr, die mit acht Fahrzeugen in den berühmten Leopoldstädter Freizeitpark zufuhren.