Drei Jahre Haft für Grazer Synagogen-Angreifer

Ein 32-Jähriger ist am Donnerstag im Grazer Straflandesgericht wegen eines Angriffs auf die Synagoge zu drei Jahren Haft verurteilt worden. Er soll außerdem den Leiter der Jüdischen Gemeinde mit einem Holzprügel bedroht und weitere Gebäude beschädigt bzw. beschmiert haben. Seine Abneigung richtete sich laut Ankläger nicht nur gegen Juden, sondern auch gegen Homosexuelle und Prostituierte. Der Angeklagte wurde in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher eingewiesen.

Als er gerade Steine gegen die Synagoge warf, kam der Leiter der Jüdischen Gemeinde, Elie Rosen, mit einem Begleiter dazu. Daraufhin nahm der Angeklagte einen Holzprügel und ging damit auf die Männer los. Er schrie sie an, sie sollten ins Auto zurückkehren, was diese auch taten. Der zornige Angreifer verletzte zwar niemanden, beschädigte aber das Fahrzeug. Anschließend flüchtete er, konnte aber bald gefasst werden. In der Untersuchungshaft griff er mehrmals Justizwachebeamte an, einen verletzte er schwer am Kopf und am Arm.