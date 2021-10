Tanner für EU-Eingreiftruppe ohne Doppelgleisigkeiten

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) hat Zustimmung zur deutschen Initiative einer neuen EU-Eingreiftruppe signalisiert. Es gehe nämlich um ein schnelles Reagieren bei Krisen, sagte sie am Donnerstag am Rande eines EU-Verteidigungsministertreffens in Brüssel. „Jedoch sollten keine Doppelgleisigkeiten entstehen, das habe man festgehalten.“ Deutschland hatte mit vier weiteren EU-Staaten vorgeschlagen, die bisher nie eingesetzten Battle Groups weiterzuentwickeln.