Türkei droht mit Ausweisung von zehn westlichen Botschaftern

In einem Gespräch mit türkischen Reportern an Bord seines Rückflugs von einer Afrika-Reise zeigte sich Erdogan am Donnerstag wütend. „Liegt es in ihrer Befugnis, der Türkei eine solche Lektion erteilen zu wollen?“, fragte Erdogan in Anspielung auf die Botschafter. Der Privatsender NTV übertrug die Szene. In seinen jüngsten Äußerungen verglich Erdogan Kavala auch erneut mit dem in Ungarn geborenen US-Milliardär und liberalen Philanthropen George Soros, dem Feindbild vieler Populisten. „Diejenigen, die dieses Soros-Überbleibsel verteidigen, arbeiten an Möglichkeiten, ihn zu befreien“, sagte Erdogan. „Lasst ihr in eurem Land Banditen, Mörder und Terroristen frei?“ fragte der türkische Staatschef.