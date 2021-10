Fünffach-Sieger Hamilton will in Austin wieder an WM-Spitze

In der Formel-1-WM hat die Führung in den jüngsten sechs Rennen nicht weniger als vier Mal gewechselt. Vor dem 17. Saison-Grand-Prix am Sonntag (21.00 Uhr MESZ/live ORF 1) in Austin (Texas) führt Max Verstappen die Wertung sechs Punkte vor Champion Lewis Hamilton an. Der Brite möchte als fünffacher Sieger des US-Grand-Prix im Mercedes zurück an die Spitze, doch der Niederländer will mit dem gestärkten Red-Bull-Team auch um den Sieg mitmischen.