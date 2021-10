Ausreisekontrollen im Bezirk Melk starten am Samstag

Nicht zuletzt aufgrund hoher Corona-Zahlen starten im Bezirk Melk am Samstag Ausreisekontrollen. Das wurde am Donnerstagnachmittag nach einer Lagebesprechung seitens des Landes mitgeteilt. Die Region darf dann nur noch mit gültigem 3G-Nachweis verlassen werden, wobei an den ersten drei Tagen „zunächst nur Verwarnungen ausgesprochen werden“, wie es hieß. Eine entsprechende Verordnung der Bezirkshauptmannschaft wird am (morgigen) Freitag erlassen.

Vorgesehen ist die Überprüfung der 3G-Nachweise mittels schwerpunktmäßiger und stichprobenartiger Kontrollen. Am Donnerstag wurde dem Bezirk Melk vom Dashboard der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) mit 652,8 die österreichweit höchste Sieben-Tage-Inzidenz bescheinigt.

Die Region überschritt die Marke von 500 bei der Inzidenz damit zum vierten Mal in Serie. Schlagend werden Ausreisekontrollen, wenn bei der aktuellen Impfquote von laut dem Dashboard von Notruf NÖ 59,8 Prozent die über sieben aufeinanderfolgende Tage gemittelte Sieben-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner höher als 500 ist. Mit Stand Donnerstagnachmittag lag dieser Wert auf Basis der Daten der AGES mit 518,3 bereits über dieser Schwelle.

Generell zeigte sich die Stadt Melk bestrebt, die Impfquote zu erhöhen. Daher bietet Notruf NÖ nach Rathausangaben am (heutigen) Donnerstag (14.00 bis 18.00 Uhr) und am Freitag (9.00 bis 18.00 Uhr) die Möglichkeit, sich im Covid-Zentrum in der Linzerstraße 8 „ohne Voranmeldung und unkompliziert“ impfen zu lassen. Verabreicht wird das Vakzin von Biontech/Pfizer.“Die Corona-Zahlen im Bezirk steigen dramatisch“, erinnerte das Melker Rathaus in einer Aussendung.

150 x Jahres-Vignette 2022 zu gewinnen TT-ePaper gratis ausprobieren, der Gratiszeitraum endet nach 4 Wochen automatisch. Jetzt teilnehmen Ich bin bereits Abonnent

Die Aktion im Covid-Zentrum Melk richte sich insbesondere „an Genesene, die sich ihre erste Impfung abholen und an Personen, die bereits die erste Impfung erhalten haben“. Jeder einzelne, egal ob schon immunisiert oder nicht und egal aus welchem Bezirk, sei herzlich willkommen, betonte Bürgermeister Patrick Strobl (ÖVP).