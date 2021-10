ÖSV-Frauen planen in Sölden Wiedergutmachung

Ein Jahr nach einer historischen Pleite vor Geisterkulisse treten Österreichs Alpinski-Frauen in Sölden zur Wiedergutmachung an. „Das ist unser Heimgletscher“, gab Rennsportleiter Christian Mitter vor dem Riesentorlauf, mit dem am Samstag die Frauen das Weltcup-Opening im Tiroler Ötztal traditionell eröffnen, den Platzhirschen. Es ist der Start in einen Olympiawinter, in dem nach einer Saison ohne Zuschauer die Fans wieder an die Rennstrecken zurückkehren.