Centre Pompidou schließt für Renovierungsarbeiten erst 2024

Das Pariser Centre Pompidou verschiebt seine geplante mehrjährige Schließung wegen Renovierungsarbeiten um ein Jahr. Statt Anfang 2023 will die Kultureinrichtung nun erst nach den Olympischen Spielen 2024 zumachen, die vom 26. Juli bis 11. August dauern. Das erlaube einerseits, an dem fantastischen Event teilzunehmen, andererseits habe man dadurch mehr Zeit, die Wiedereröffnung besser vorzubereiten, hieß es in einer Pressemitteilung.