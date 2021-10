Bürgermeister Ludwig half bei Wiener Weinlese

Der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) hat am Freitag erneut bei der Weinlese im kleinsten Weingarten Wiens am Schwarzenbergplatz mitgeholfen. „Der neue Jahrgang des Wiener Weins verspricht eine hohe Qualität. Ich freue mich auf einen Top-Jahrgang“, sagte Ludwig. Die alljährliche Ernte in Wiens kleinstem Weingarten sei „ein schöner Brauch, der die Hauptlese in Wien beendet“, erläuterte der Stadtchef.