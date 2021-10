„Central 5“ wollen auch nach Pandemie eng kooperieren

Mit seinen Amtskollegen aus der Slowakei, Slowenien, Tschechien und Ungarn hat Außenminister Michael Linhart (ÖVP) am Freitagnachmittag in Wien über koordinierte Schritte im Wirtschaftsbereich für die Zeit nach Corona beraten. Im Fokus der C5-Runde (Central 5) stand ferner die Kooperation mit Russland, wobei die Minister für eine Fortführung des Dialogs plädierten.

Die fünf Außenminister betonten in einem Pressegespräch vor ihren Konsultationen den hohen Stellenwert regionaler Kooperation, um die Wirtschaft mit vereinten Kräften der Nachbarn nach der Pandemie wieder in Schwung zu bringen. Das Verhältnis zu Russland soll nach den Worten Linharts besonders auf dem für Herbst geplanten Gipfel der Östlichen Partnerschaft der Europäischen Union thematisiert werden. Auf Einladung Linharts waren Ivan Korčok (Slowakei), Jakub Kulhánek (Tschechien), Anže Logar (Slowenien) sowie Péter Szijjártó (Ungarn) nach Wien gekommen.

Die von seinem Vorgänger Alexander Schallenberg (ÖVP) ins Leben gerufene C5-Gruppe sei im Umgang mit der Covid-Pandemie zu einer ganz wichtigen Plattform geworden, führte Linhart aus. Jetzt gelte es, das Augenmerk auf die Wirtschaft der Länder der „Central 5“ zu richten: „Wir sind sehr exportabhängig.“ Man stehe vor großen Herausforderungen. Für die in Dubai am 1. November beginnende Expo werde ein gemeinsames Auftreten ins Auge gefasst.

Auch für Tschechiens Außenminister Kulhánek ist „regionale Kooperation wichtiger denn je“. Das Instrumentarium der C5 könne könnte künftig als eine Art Hotline genützt werden. Kulhanek warnte vor steigenden Pandemiezahlen: „Covid ist nicht vorbei.“ Ungarns Außenminister Szijjártó sieht die zentraleuropäischen Wirtschaften „auf gutem Weg der Erholung“, warnte aber in diesem Zusammenhang vor einer „massiven illegalen Immigration“. Er kritisierte die EU-Haltung in Immigrationsfragen und betonte: „Wir müssen unsere Grenzen weiter schützen.“

Das zweite Hauptthema des Wiener G5-Ministertreffens bildete die Gestaltung der Beziehungen zu Russland - im Lichte der Konflikte in Osteuropa, wie vor allem in Belarus und in der Ukraine. Linhart sagte in klaren Worten: „Wir wollen eine starke Partnerschaft.“ Weiter: „Wir wollen zusammenhalten, aber wenn nötig, auch klare Linien ziehen.“ Die Repressalien gegen Journalisten in Belarus seien unannehmbar. Migranten dürften nicht als Waffe benützt werden.