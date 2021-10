17 Tote bei Explosion in russischer Schießpulver-Fabrik

Bei einer Explosion in einer Produktionshalle für Industriesprengstoff in Russland sind 17 Menschen ums Leben gekommen. Ein letzter Vermisster sei am Abend tot unter Trümmern gefunden worden, teilten die Ermittler mit. Zuvor war ein anderer Mitarbeiter seinen schweren Verletzungen in einem Krankenhaus erlegen. Das Werk liegt nahe der Stadt Rjasan - etwa 200 Kilometer südöstlich von Moskau.