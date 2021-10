ÖFB-Frauenteam feiert in WM-Quali dritten Kantersieg

Österreichs Frauen-Fußballnationalteam hat den perfekten Start in die Qualifikation für die WM 2023 fortgesetzt. Das ÖFB-Team besiegte am Freitag in Wr. Neustadt Luxemburg 5:0 (2:0) und feierte im dritten Spiel den dritten Kantersieg. Die Österreicherinnen übernahmen zumindest für einen Tag die Führung der Gruppe D vor England, das am Samstag Nordirland zu Gast hat. Für Doppeltorschützin Nicole Billa und Co. geht es am Dienstag (20:00 Uhr/ORF-Sport+) in Nordirland weiter.