Landtag in Oberösterreich konstituiert sich heute

Heute, Samstag, konstituiert sich in Oberösterreich der Landtag für die neue Legislaturperiode. Dieser wird bunter, denn bei der Landtagswahl am 26. September schafften mit den NEOS und den Impfskeptikern MFG zwei Newcomer den Einzug in den Landtag. So sind dort mit ÖVP, FPÖ, SPÖ und Grünen künftig sechs Fraktionen vertreten. Ebenso steht die Wahl und Angelobung von Landeshauptmann Thomas Stelzer sowie des gesamten Regierungsteams auf der Tagesordnung.