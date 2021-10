Zweite Saisonniederlage für A. Lustenau - 0:1 gegen BW Linz

Austria Lustenau hat am Freitag in der 2. Fußball-Liga die zweite Saisonniederlage kassiert. Der Spitzenreiter musste sich vor eigenem Publikum dem neuen Tabellenzweiten Blau Weiß Linz 0:1 geschlagen geben und liegt damit nur noch vier Punkte vor den Oberösterreichern. Bereits zuvor hatte Wacker Innsbruck im zweiten Spiel unter seinem neuen Trainer Masaki Morass den zweiten klaren Sieg eingefahren, gewann daheim 5:1 gegen die Juniors OÖ.

Der Schlager der zwölften Runde blieb in Lustenau lange ohne große Höhepunkte. Die Linzer verzeichneten schon vor der Pause die gefährlicheren Szenen, die entscheidende Situation folgte in der 79. Minute. Nach einer Hereingabe von Emmanuel Acheampong brachte Matthias Seidl den Ball mit einer akrobatischen Einlage im Netz unter. So endete der Erfolgslauf der Lustenauer, die ihre sieben vorangegangenen Partien allesamt gewonnen hatten. Für Blau Weiß war es der vierte Erfolg en suite.