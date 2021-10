Weltranglisten-Erste Ashleigh Barty beendet Saison vorzeitig

Ashleigh Barty wird ihren Titel bei den WTA Finals im November in Mexiko nicht verteidigen. Die Tennis-Weltranglisten-Erste aus Australien hat sich entschieden, ihre Saison vorzeitig zu beenden. Als Grund gab die 25-jährige Australierin an, dass sie ihren Körper und ihre Erholung priorisieren müsse. „Es war eine schwere Entscheidung. Ich konzentriere mich jetzt auf eine harte Vorbereitung für den australischen Sommer“, spielte Barty auf die Australian Open im Jänner an.

Ihre Entscheidung hat aber sehr wohl auch mit der Covid-19-Pandemie zu tun. Angesichts der ständigen Ungewissheit bei der Rückkehr nach Queensland und der Quarantäne-Anforderungen sei sie nicht bereit, diese zu gefährden. Barty hat auch in jüngerer Vergangenheit sehr viel Zeit in ihrer Heimat verbracht. Ihre bisher letzte Partie bestritt sie Anfang September bei den US Open in New York, wo sie schon in Runde drei ausschied. Sie bilanziert 2021 mit fünf Turniersiegen, darunter in Wimbledon, wo sie als erste Australierin nach 41 Jahren gewann.