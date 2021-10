Tollkühner Totentanz im Tanzquartier: „A Divine Comedy“

Dabei beginnt der Abend mau. Hypnotiseurin Miranda van Kuilenburg demonstriert an sechs ausgesuchten „Freiwilligen“, wie schnell man sich angeblich ins Traumland versetzen lassen kann. Einer der Sechs wird der Name Dante gegeben und entpuppt sich nach einer recht öden Viertelstunde ohnedies als Performerin aus Holzingers Truppe, die die Aufführung erst so richtig startet. Der Zugang zur Hölle verbirgt sich offenbar in einem Dixie-Klo, und ein Ballett von drei dieser Plastik-Kabinen ist ebenso wie der Auftritt der schon aus „TANZ“ bekannten 80-jährige Tanzlegende Beatrice Cordua, die wegen ihrer Parkinson-Erkrankung viel in einem motorisierten Rollstuhl unterwegs ist, ein erster Höhepunkt. Dass alle Tänzerinnen und Performerinnen bei Holzinger üblicherweise nackt sind, daran hat man sich rasch gewöhnt - dass die meisten von ihnen ein Skelett auf den Rücken geschnallt haben, das alle ihre Bewegungen mitmacht, ist eine zu diesem tollkühnen Totentanz bestens passende Idee.