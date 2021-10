IS bekennt sich zu Angriff auf Stromversorgung Kabuls

Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) hat einen Angriff auf eine Stromleitung für sich reklamiert, der seit Donnerstagabend zu Stromausfällen in der afghanischen Hauptstadt Kabul sowie mehreren Provinzen geführt hat. IS-Kämpfer hätten einen Sprengsatz an einem Strommasten im Bezirk Shakardara in der Provinz Kabul gezündet, teilten die Jihadisten am Samstag via Telegram mit.