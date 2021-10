Neue „Migrantenkarawane“ in Mexiko gestartet

In Tapachula im Süden Mexikos haben sich mehr als 2.000 Menschen zu einer sogenannten Migrantenkarawane zusammengeschlossen und sind in Richtung Norden aufgebrochen. Es handle sich vor allem um Mittelamerikaner, aber auch Haitianer und Afrikaner, sagte der Aktivist Irineo Mujica von der Organisation „Pueblo Sin Fronteras“, der die Migranten begleitete, der Deutschen Presse-Agentur am Samstag (Ortszeit). Das erste Ziel der Karawane ist Mexiko-Stadt.

Trotz des aufgebotenen Personals der Migrationsbehörde und Sicherheitskräfte war es den Menschen gelungen, voranzukommen. Einige Migranten sagten, dass sie in die USA wollten. „Wir kämpfen, um zu sehen, ob wir bis an die Nordgrenze kommen“, sagte der Nicaraguaner Antonio López (49) der dpa. Seit fünf Monaten habe er in Tapachula festgesteckt und auf eine Möglichkeit gewartet, um in den Norden aufzubrechen.