Innen- und Außenministerium am 26. Oktober im Freien

Der Nationalfeiertag findet zwar heuer wie im Vorjahr Corona-bedingt großteils virtuell statt, ein wenig gibt es aber live zu beobachten. Neben der traditionellen Rekruten-Angelobung am Heldenplatz haben sich auch Innen- und Außenministerium ein Vorort-Programm in der Wiener Innenstadt ausgedacht. Freilich hinein in die Räumlichkeiten darf man auch dieses Jahr nicht.