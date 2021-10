Kolumbiens Drogenboss „Otoniel“ gefasst

Sicherheitskräfte haben in Kolumbien einen der mächtigsten Drogenhändler des südamerikanischen Landes gefasst. „Es ist der entscheidendste Schlag, der dem Drogenhandel in diesem Jahrhundert versetzt wurde“, sagte der kolumbianische Präsident Iván Duque in einer Pressekonferenz. „Er ist nur mit dem Fall von Pablo Escobar in den 90er Jahren vergleichbar.“ Escobar starb 1993 bei einem Polizeieinsatz über den Dächern von Medellín.

Am Samstag wurde nun Dairo Antonio Úsuga alias „Otoniel“, der Chef des Drogenkartells „Clan del Golfo“ (Golf-Clan), in seinem Dschungel-Versteck in der Region Uraba festgesetzt, in Handschellen der Öffentlichkeit vorgeführt und per Hubschrauber in die Hauptstadt Bogotá gebracht.