Tödlicher Verkehrsunfall in Osttirol

Am Sonntagvormittag ist in Mattersberg (Bezirk Lienz) ein 52-jähriger Mann bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Laut Landespolizeidirektion Tirol fuhr der österreichische Staatsbürger gegen 10.30 Uhr mit seinem Pkw auf einer Gemeindestraße in Mattersberg von einem Bergbauernhof talwärts, als er aus bisher unbekannter Ursache in einer Rechtskurve von der Fahrbahn abkam und rund 20 Meter in einem Graben stürzte, wo das Fahrzeug auf dem Dach liegen blieb.