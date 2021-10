Wiener Sängerknaben bieten auf „Together“ Weltmusik

Die Wiener Sängerknaben zelebrieren auf ihrem neuen Album „Together“, das während der Coronapandemie entstanden ist, den Zusammenhalt. Die Platte, die ab 12. November im deutschsprachigen Raum und ab 10. Dezember international erhältlich ist, versammelt 19 Songs aus allen Gegenden der Welt. 17 davon sind Ersteinspielungen des Knabenchores - darunter Willie Nelsons „On The Road Again“, „La paloma“ oder der Walfänger-Shanty „Wellerman“.

Mit Bezug auf die Pandemie sei Zusammenhalt ein Thema, „das uns alle während dieser Zeit begleitet hat, denn nur gemeinsam kann man schwere Zeiten bewältigen und dabei Mut und die Freude für Neues wieder entfachen“, hieß es am Montag in einer Aussendung. So habe der berühmte Knabenchor Lieder ausgesucht, „die das ausdrücken: Gemeinsam etwas anpacken und gemeinsam etwas schaffen“.