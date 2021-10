Speed bei ÖSV-Riesentorläufern zurück - Konstanz fehlt noch

Mit starken Leistungen am Sonntag beim Weltcup-Auftakt in Sölden haben sich Österreichs Riesentorläufer Ruhe für weitere Trainings verschafft. Vor einem Jahr war die Debatte um die Problemdisziplin nach Platz 17 am Rettenbachferner durch Stefan Brennsteiner entfacht, erst im Saisonfinish hatte sich ein Aufwärtstrend abgezeichnet. Roland Leitinger als Zweiter hinter Marco Odermatt (SUI) führte dieses Mal ein kompaktes Team an - der Speed ist zurück, die Konstanz fehlt noch.

Marco Schwarz landete auf Rang 13, Manuel Feller auf 15. Der Halbzeit-Elfte Brennsteiner fiel im Finale ebenso aus wie der überraschende 13. nach dem ersten Lauf, Matthias Mayer. Sie vergaben mögliche Plätze in den Top Fünf bzw. Top Ten. „Ich bin mit der ganzen Mannschaft zufrieden. Vom Speed her sind wir voll dabei, jetzt müssen wir nur noch das Ganze ins Ziel bringen, dann haben wir mehr unter den zehn“, sagte ÖSV-Männer-Rennsportleiter Andreas Puelacher. Vor allem Mayer habe ihn „brutal überrascht“.

Nach der überraschenden WM-Bronzemedaille durch Schwarz in Cortina d‘Ampezzo hatte Brennsteiner am 27. Februar als Dritter in Bansko die Podestplatz-Sperre der Riesentorläufer im Weltcup beendet. Es war der erste Stockerlplatz für den ÖSV in dieser Disziplin seit dem zweiten Platz von Marcel Hirscher im Februar 2019 ebenfalls in Bansko gewesen.