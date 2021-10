Deutscher Theaterregisseur Michael Gruner ist tot

Der deutsche Theaterregisseur und Schauspieler Michael Gruner ist tot. Der langjährige Schauspieldirektor am Schauspiel Dortmund ist bereits in der Nacht vom 19. auf den 20. Oktober im Alter von 76 Jahren gestorben, teilte das Wiener Theater Nestroyhof Hamakom am Montag per Aussendung mitteilte. Dort inszenierte Gruner in den vergangenen Jahren mehrere Stücke - zuletzt „Herbst der Untertanen“ von Nino Haratischwili.

Gruner wurde am 1. Jänner 1945 in Sachsen geboren. Aufgewachsen in Berlin und Frankfurt am Main, begann er 1963 ein Schauspielstudium in Frankfurt. 1965 erhielt er ein Engagement als Schauspieler am Staatstheater Darmstadt. 1968 wechselte er an das Theater am Turm in Frankfurt und wirkte unter anderem bei der Uraufführung von Peter Handkes „Publikumsbeschimpfung“ unter der Regie von Claus Peymann mit. Ab 1969 war er als Schauspieler am Düsseldorfer Schauspielhaus unter dem Intendanten Karl-Heinz Stroux beschäftigt. Nach mehreren Karrierestationen u.a. am Theater am Turm, am Staatstheater Darmstadt und am Düsseldorfer Schauspielhaus wurde er 1989 Oberspielleiter am Staatstheater Stuttgart. Von 1999 bis 2010 war Michael Gruner Schauspieldirektor am Schauspiel Dortmund.