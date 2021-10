Militär im Sudan löst nach Putsch Regierung auf

Im ostafrikanischen Sudan will das Militär wieder an die Macht. Der höchste Militärvertreter im Land, General Abdel Fattah al-Burhan, verkündete am Montag die Entmachtung der zivilen Regierungsmitglieder - und bestätigte damit indirekt sich verdichtende Hinweise auf einen Militärputsch. Unterdessen sollen zwei Menschen an Schussverletzungen gestorben sein, nachdem sie von Militärkräften angeschossen worden waren. Zudem sollen mindestens 80 Menschen verletzt worden sein.