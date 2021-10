Liga-Topduo Salzburg und Sturm im Cup-Achtelfinale gefordert

Mittwoch ist in dieser Woche der Hauptspieltag im Achtelfinale des ÖFB-Cups. Mit Titelverteidiger Red Bull Salzburg und Sturm Graz steigen auch die beiden Topteams der österreichischen Fußball-Bundesliga am Abend ins Geschehen ein. Die Grazer empfangen im ORF-1-Livespiel Liga-Konkurrent SV Ried (18.00 Uhr), Salzburg muss zum Zweite-Liga-Zehnten SKN St. Pölten (19.00). Hartberg bekommt es auswärts mit Blau Weiß Linz zu tun, der FAC bittet den Kapfenberger SV zum Tanz.

Im ersten von zwei Bundesliga-Duellen im Achtelfinale empfängt der Zweite Sturm Graz die neuntplatzierten Rieder. Sturm hat am Wochenende gerade erst eine harte englische Woche abgeschlossen, auf die 0:1-Niederlage gegen Real Sociedad in der Europa League folgte die 1:4-Abreibung bei Meister Salzburg am Sonntag. Dazu traten bei ein paar Spielern wie Kapitän Stefan Hierländer (Knie) oder Alexander Prass (Oberschenkel) Beschwerden zutage, die Christian Ilzer doch Kopfzerbrechen bereiteten.

„Die vergangene Woche hat natürlich Substanz gekostet und wir müssen in alle Richtungen überlegen, ob wir aufgrund der möglichen Ausfälle strategisch etwas verändern“, sagte der Trainer. „Wir werden uns so vorbereiten, dass wir die Hürde Ried zuhause packen können. K.o.-Spiele sind immer besonders und wir bleiben zuversichtlich und wollen neue Potenziale wecken und schauen, wo wir aus welchem Spieler noch etwas herausholen können.“

In der Liga trafen die beiden Teams zuletzt am 17. Oktober aufeinander. Die Grazer siegten vor eigenem Publikum dank eines Treffers von Jakob Jantscher mit 1:0. „Wir werden gegen Sturm Graz ähnlich aggressiv spielen müssen wie zuletzt in der Meisterschaft. Sie werden uns aber nicht überraschen können, da sie ihren Spielstil fast schon perfektioniert haben“, so Rieds Trainer Christian Heinle. „Die Grazer haben eine sehr hohe Qualität. Wir waren in der Meisterschaft knapp dran und sind auch im Cup nicht chancenlos“, meinte Mittelfeldspieler Stefan Nutz.