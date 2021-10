16-Corona-Tote in 24 Stunden

In den vergangenen 24 Stunden sind in Österreich 18 Corona-Todesfälle registriert worden, im Sieben-Tages-Schnitt waren es täglich 11,9. Insgesamt sind bisher 11.279 Menschen an oder mit Covid-19 gestorben. Dafür lagen die 3.369 Neuinfektionen etwas unter dem Schnitt der vergangenen sieben Tage (3.508). Die Sieben-Tages-Inzidenz betrug 274,9 Fälle auf 100.000 Einwohner, hieß es am Dienstag.