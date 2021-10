„Krim-Gold“ gehört laut Gerichtsentscheid der Ukraine

Ein rund 2000 Jahre alter Goldschatz aus vier Museen auf der Krim gehört nach einem Gerichtsurteil der Ukraine. Im jahrelangen Tauziehen um die kostbaren Kulturgüter entschied ein Amsterdamer Gericht am Dienstag auch in der Berufung zugunsten der Ukraine. Die Museen der Halbinsel im Schwarzmeer haben das Nachsehen. Sie hatten gegen das Urteil der ersten Instanz 2016 Berufung eingelegt. Gegen dieses Urteil kann noch Revision eingelegt werden.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj begrüßte das Urteil. „Wir bekommen immer zurück, was uns gehört“, schrieb er auf Twitter. Die Eigentumsfrage wurde Teil einer brisanten politischen Debatte: Die vier Museen der Halbinsel, die nun unter russischer Verwaltung stehen, forderten die Stücke aus ihren Sammlungen zurück. Doch nach Ansicht Kiews geht es um ukrainisches Staatseigentum. Die kostbaren Kunstschätze sind in Obhut des Amsterdamer Museums an einem geheim gehaltenen Ort.