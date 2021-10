„Kleiner Piks“ beim Präsidenten am Nationalfeiertag

Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat die Ausflugsfreudigkeit der Österreicherinnen und Österreicher am Nationalfeiertag genutzt, um auch deren Impfwilligkeit auf die Probe zu stellen. Er lud insgesamt 300 Personen in die Hofburg, die am Dienstag in eine „Impfburg“ umgewandelt worden war. „Kleiner Piks. Große Geste“, lautete das Motto im Kampf gegen die Coronapandemie, angenommen wurde das Angebot von manchen auch spontan.