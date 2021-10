Cyberangriff auf Tankstellensystem im Iran?

Im Iran hat offiziellen Angaben zufolge ein „technischer Defekt“ das Bezahlsystem an Tankstellen landesweit lahmgelegt. „Am Vormittag bekamen wir die Nachricht, dass wegen eines Softwaredefekts das Tanken mit der Subventionskarte in vielen Tankstellen landesweit nicht mehr möglich ist“, sagte ein Sprecher des Tankstellenverbands am Dienstag laut Nachrichtenagentur ISNA. In Sozialen Medien kursierten Spekulationen über einen Cyberangriff Israels.