Klimaticket am Nationalfeiertag gestartet

Anlässlich des Klimaticket-Starts am Nationalfeiertag hat Umweltschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne) am Dienstag zwei Züge im entsprechenden Design getauft. Der Klimajet der ÖBB und die Klimabahn der WESTbahn werden in den nächsten Monaten auf den Bahnstrecken in Österreich unterwegs sein und so auf das Klimaticket aufmerksam machen, das bereits von rund 80.000 Besitzern genutzt werden kann.