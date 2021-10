BW-Manager nach Dwamena-Drama: „Gab keine Auffälligkeiten“

Raphael Dwamena befindet sich in stabilem Zustand. Möglicherweise hat dem 26-jährigen Stürmer von Blau-Weiß Linz ein implantierter Defibrillator am Mittwochabend das Leben gerettet. Dwamena war beim kurz darauf abgebrochenen Cup-Achtelfinale gegen Hartberg am Spielfeldrand zusammengebrochen. Herzrhythmusstörungen verbauten ihm schon früher eine große Fußball-Karriere.