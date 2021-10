Istanbuls neues Opernhaus wird eröffnet

Istanbul bekommt ein neues Opernhaus. Am Freitag wird das Atatürk-Kulturzentrum am Taksim-Platz eröffnet. Das Gebäude beherbergt neben der Oper mit Platz für 2.500 Zuschauerinnen und Zuschauern auch ein Kino, Bibliotheken, Cafés und Restaurants. Es ersetzt das alte, 2018 abgerissene Gebäude. Mit der Glasfassade erinnert man allerdings an die Architektur des alten Zentrums. Markant ist nur eine dunkelrote Kugel, die von außen sichtbar ist und das Auditorium birgt.