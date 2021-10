Sechstes Klanglicht-Festival in Schloss Eggenberg eröffnet

Vergangenes Jahr fiel es coronabedingt ins Wasser, heuer kehrt das Grazer Klanglicht mit neuem Termin und an einem ganz speziellen neuen Standort zurück. Am Mittwoch wurde das sechste Klanglicht-Festival in Schloss Eggenberg feierlich eröffnet. Zu sehen sind heuer elf auf Ton und Licht basierende Installationen rund um das aus dem 17. Jahrhundert stammende Schloss im Westen von Graz.