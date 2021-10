Politische Gesprächsangebote an Impfzauderer Thiem

Langsam etwas skurril wird die Diskussion um das Zögern von Tennisspieler Dominic Thiem eine Corona-Impfung betreffend. SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner lud den vormaligen US Open-Sieger am Donnerstag zu einem Impfgespräch ein, sofern er das wolle. Dem Gesundheitsminister richtete sie aus, Nicht-Geimpfte persönlich unter Druck zu setzen, sei der falsche Weg. Dabei lud auch Wolfgang Mückstein (Grüne) Thiem zu einem Gespräch.

Medizinerin Rendi-Wagner bot sich jetzt quasi als Wissensvermittlerin an: „Denn zur Impfung muss man überzeugt werden, nicht gezwungen“, so die SPÖ-Vorsitzende in Richtung von Gesundheitsminister Mückstein, der Thiem am Mittwoch aufgefordert hatte, nicht auf einen Tot-Impfstoff zu warten. Dieser käme nicht vor kommendem Jahr und biete keine Vorteile gegenüber den bereits jetzt erhältlichen Vakzinen.