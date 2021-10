Dreieinhalb Jahre für rassistischen Angriff auf Farbigen

Ein 38-Jähriger ist am Donnerstag nach einer rassistischen Attacke auf einen Farbigen in Wien-Landstraße vom Landesgericht für Strafsachen zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt und überdies in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher eingewiesen worden. Er hatte im Oktober 2019 einen aus dem Kongo stammenden Mann an einer Straßenbahnhaltestelle zunächst aufs Heftigste beschimpft, ihm dann einen Kopfstoß versetzt und Tritte verabreicht, ehe Passanten eingriffen.