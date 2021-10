UNO fordert Wiedereinsetzung der Regierung im Sudan

Unterdessen gingen den vierten Tag in Folge Menschen gegen den Militärputsch auf die Straße. Demonstranten bauten Straßenbarrikaden wieder auf, die in der Nacht von Sicherheitskräften zerstört worden waren. Zudem öffnete der Flughafen in der Hauptstadt Khartum am Donnerstag wieder. Zuvor hatte das Militär nach Angaben des Staatsfernsehens die Führungsspitze der Luftfahrtbehörde ausgetauscht.