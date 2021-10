UNO fordert Wiedereinsetzung der Regierung im Sudan

Das Militär hatte am Montag in dem Land mit 44 Millionen Einwohnern die Macht übernommen. General Al-Burhan, der bisher gemeinsam mit Regierungschef Hamdok an der Spitze einer Übergangsregierung gestanden hatte, verkündete die Entmachtung der zivilen Regierungsmitglieder und verhängte einen Ausnahmezustand. Deutschland, die EU, die USA und andere Länder erkennen jedoch Hamdok weiterhin als Regierungschef an.