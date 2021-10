Zverev erreicht Wien-Viertelfinale

Alexander Zverev hat bei den Erste Bank Open in Wien das Viertelfinale erreicht. Der als Nummer zwei gesetzte Deutsche gewann am Donnerstag in der Stadthalle gegen den Australier Alex de Minaur mit 6:2,3:6,6:2. Der Weltranglistenvierte trifft am Freitag auf den Kanadier Felix Auger-Aliassime, der gegen Cameron Norrie (GBR) mit 2:6,7:6(6),6:4 ebenfalls über drei Sätze musste. Auch die Jungstars Jannik Sinner und Casper Ruud sind in der Runde der letzten acht dabei.