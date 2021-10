UNO fordert Wiedereinsetzung der Regierung im Sudan

Nach tagelangen Verhandlungen hat der UNO-Sicherheitsrat und US-Präsident Joe Biden seine Unterstützung für die entmachtete Regierung im Sudan deutlich gemacht. Man verlange die sofortige Wiedereinsetzung der zivil geführten Regierung, teilte das UNO-Gremium am Donnerstag mit. Führende Politiker und Organisationen aus der ganzen Welt hätten die Machtübernahme und die Gewalt gegen friedliche Demonstranten im Sudan verurteilt, sagte Biden am Donnerstag.

Biden erklärte, die USA seien entschlossen, dem sudanesischen Volk bei seinem Streben nach Demokratie zu helfen. „Wir glauben fest an das wirtschaftliche Potenzial des Sudans und an seine vielversprechende Zukunft - wenn das Militär und diejenigen, die sich dem Wandel widersetzen, ihn nicht aufhalten.“ Grundlage für Sicherheit und Wohlstand im Sudan müssten Freiheit, Gleichheit, Rechtsstaatlichkeit und die Achtung der Menschenrechte sein.

Das Militär hatte am Montag in dem Land mit 44 Millionen Einwohnern die Macht übernommen. General Al-Burhan, der bisher gemeinsam mit Regierungschef Hamdok an der Spitze einer Übergangsregierung gestanden hatte, verkündete die Entmachtung der zivilen Regierungsmitglieder und verhängte einen Ausnahmezustand. Deutschland, die EU, die USA und andere Länder erkennen jedoch Hamdok weiterhin als Regierungschef an.