Licht, Lärm und Nebel: „The Lighthouse“ in der Wiener Kammeroper

Der Horror, der sich im gleichnamigen Film von Robert Eggers erst langsam aufbaut, geht in der Oper von Peter Maxwell Davies schneller über die Bühne: Die Kammeroper, Dependance des Theater an der Wien, zeigte am Donnerstagabend die Premiere von „The Lighthouse“. Ein kurzweiliger Abend, nicht bloß der 75 Minuten wegen, sondern dank einem Gespür für das Wesentliche, dem gekonnten Einsatz von Licht, Lärm und Nebel und überzeugender Besetzung.