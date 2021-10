Bereits mehr als 100.000 Klimatickets verkauft

Seit Anfang Oktober ist es erhältlich, seit dem Nationalfeiertag gültig und seit Donnerstagabend wurde es bereits 100.000 Mal verkauft - das Klimaticket. Bis Sonntag, den 31. Oktober, gibt es noch den Early-Bird-Rabatt, so kostet das reguläre Klimaticket 949 statt 1.095 Euro. Ermäßigt - für Senioren, alle unter 26 Jahren und Reisende mit Behinderung - ist es um 699 statt um 821 Euro erhältlich. Das Klimaticket gilt in ganz Österreich in allen öffentlichen Verkehrsmitteln.

Seit dem Start des Vorverkaufs am 1. Oktober haben sich 106.109 Menschen das Klimaticket geholt, berichtete das Ministerium in einer Aussendung am Freitag. Alleine in den letzten 24 Stunden wurden über 10.300 Netzkarten verkauft. Rund die Hälfte aller bisher verkauften Karten - 53 Prozent bzw. 56.240 Tickets waren klassische Karten. 29 Prozent entfielen auf das Klimaticket Jugend (30.771), 16 Prozent auf das Klimaticket Senior (16.977) und zwei Prozent auf das Klimaticket Spezial (2.121).