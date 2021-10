Militär im Sudan will bald neuen Regierungschef ernennen

Der neue Militärmachthaber im Sudan, General Abdel Fattah al-Burhan, will innerhalb einer Woche einen neuen Regierungschef ernennen. Man werde schon bald einen Technokraten nominieren, sagte der Putschistenführer der russischen Staatsagentur Ria Nowosti am Freitag. Demnach gibt es aber noch keine Liste mit Kandidaten. Der neue Regierungschef werde dann das Kabinett zusammenstellen, hieß es weiter. Am Samstag werden landesweite Proteste gegen den Militärputsch erwartet.