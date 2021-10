Überlegungen zu eigenem Landesorchester im Burgenland

Das Joseph Haydn Konservatorium in Eisenstadt ist 50 und feierte dies mit einem Festakt am Donnerstagabend. Mit dem Antrag zur Akkreditierung als Privathochschule erfolgte bereits die nächste Weichenstellung und laut Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) gebe es auch erste Überlegungen zur Gründung eines eigenen Landesorchesters, hieß es in einer Aussendung am Freitag. Doskozil überreichte außerdem den ersten Joseph Haydn Preis des Konservatoriums an Maestro Adam Fischer.