76 Prozent der Bundesliga-Profis geimpft

76 Prozent der Kicker der zwölf heimischen Oberhaus-Clubs sind gegen Covid-19 vollimmunisiert. Das gab die Fußball-Bundesliga am Freitag auf APA-Anfrage bekannt. Dazu kommen elf Prozent Genesene. In der sogenannten „Roten Gruppe“, der etwa auch Betreuer angehören, beträgt der Anteil der Geimpften 81 Prozent, mit den Genesenen landet man bei 89 Prozent. Von der österreichischen Gesamtbevölkerung sind derzeit rund 62,5 Prozent vollständig geimpft.

Die ungeimpften Profis werden regelmäßig getestet, weshalb in der Bundesliga „3G am Arbeitsplatz“ praktiziert wird. Eine genaue Aufschlüsselung, wie hoch der Anteil der Geimpften pro Verein ist, wurde nicht veröffentlicht. Die englische Premier League hatte vor eineinhalb Wochen vermeldet, dass 68 Prozent der Kicker vollimmunisiert seien. In der deutschen Bundesliga und der 2. Liga liegt die Impfquote unter den Profis und Trainern bei mehr als 90 Prozent. Dies hatte die Deutsche Fußball Liga am Dienstag mitgeteilt.