Deutsche Polizeigewerkschaft warnt vor Flüchtlingskrise

Angesichts des Stroms von Flüchtlingen an der deutsch-polnischen Grenze erwartet die deutsche Bundespolizeigewerkschaft (DPolG) eine Eskalation der Flüchtlingskrise wie 2015, wenn nicht zügig gehandelt wird. Die Situation müsse ernst genommen werden in Anbetracht der mittlerweile bis zu 1.000 täglich ankommenden Migranten an der Grenze, sagte der DPolG-Vorsitzende Heiko Teggatz bei „Bild live“ am Freitag.