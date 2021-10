Rund 50 Personen nach Brand in Niederösterreich evakuiert

Bei einem Brand in einem Mehrparteienhaus in Traisen (Bezirk Lilienfeld) sind in der Nacht auf Samstag Feuerwehrangaben zufolge rund 50 Personen evakuiert worden. Nicht zuletzt aufgrund starker Rauchentwicklung im Stiegenhaus mussten viele von ihnen das Gebäude über Drehleitern verlassen. Vier Verletzte wurden in Spitäler gebracht. Die Löscharbeiten waren in den Morgenstunden beendet, das Objekt durfte zunächst aber nicht betreten werden.