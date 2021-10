„Der Selbstmörder“ im Burgtheater erstickt in Exzentrik

Hier ein hervorstehendes Rohr, da ein schwarzes Fass, im Hintergrund ein Gitter, hinter dem Züge vorbeizurasen scheinen. Auf dieser durch und durch dreckig wirkenden Burgtheater-Bühne soll Semjon Semjonowitsch Podsekalnikov den Märtyrertod sterben, für die Ideale anderer. Statt Russen aus den 1920er-Jahren, streiten bei der Premiere von Nikolai Erdmans Komödie „Der Selbstmörder“ am Freitag Punker in Netzhemden und Lederröcken um die Verwertungsrechte am Tod des Protagonisten.

Während der gesamten, deutlich zu langen 2 Stunden und 45 Minuten an Spielzeit herrscht auf der Bühne reges Treiben, die Protagonisten sprechen laut und gehetzt. Durch geringfügige Kostümänderungen - die bärtige Dame Margarita (Tim Werths) verwandelt sich am Ende auch unter dem Tisch in den Pfarrer Vater Elpidius - schlüpfen die Schauspieler in eine gewaltige Menge an Rollen. Allerdings bleibt so nicht nur der Überblick, sondern auch die Besonderheit der Protagonisten auf der Strecke. Die eigenwillige modernisierte Ästhetik drängt in den Vordergrund, die mit Tattoos übersäten Charaktere vermischen sich zum exzentrischen Einheitsbrei. Lediglich Dietmar König sticht streckenweise als von sich überzeugter Aristarch, Vertreter der russischen Intelligenzija im Pelzmantel, hervor. Für Gelächter sorgt er, als er vermeintlich versehentlich zu früh von der Bühne abgehen will und das auch kundtut.