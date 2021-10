Massenproteste gegen Putschregierung im Sudan

In einer per Facebook verbreiteten Erklärung des mittlerweile abgesetzten Informationsministeriums wurde das Militär verdächtigt, Zwischenfälle in diversen Landesteilen provozieren zu wollen, um sie als Vorwand für den Einsatz von Gewalt zu nutzen.

Nach dem Putsch in dem nordostafrikanischen Land mit seinen rund 44 Millionen Einwohnern am Montag war ein Nationaler Tag des Widerstands für diesen Samstag aufgerufen worden. Auch in mehreren europäischen Hauptstädten sind Solidaritätskundgebungen geplant. In den vergangenen Tagen gab es immer wieder Proteste Tausender Demonstranten. Angesichts unterbrochener Internet- und Telefonverbindungen hatten sich viele Sudanesen über Nachbarschaftskomitees, Flugblätter oder Graffiti zu organisieren versucht. Viele Berufsverbände befinden sich im Generalstreik.